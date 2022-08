Sei qui: Home » Copertina » Vicenza-Milan, tegola per Pioli: problema muscolare per un titolare

Il Milan di Stefano Pioli alle 19 affronterà, in amichevole, il Vicenza allo stadio Romeo Menti. Un test importante per confermare quanto di buono fatto in questo pre campionato dai Campioni d’Italia.

Per la prima volta siederà in panchina il neo acquisto De Ketelaere, che potrebbe dunque giocare i primi minuti con la maglia rossonera, seppur non partirà titolare.

A non essere della partita invece è Oliver Giroud, autore di un grande precampionato, a causa di un affaticamento muscolare. A fargli compagnia ci saranno anche Kjaer e Bakayoko ma le loro assenze rientrano nel programma di gestione dei calciatori.

Di seguito le formazioni ufficiali:

VICENZA (3-5-2): Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta, Begić; Ferrari, Rolfini.

A disposizione: Confente, Grandi; Pasini; Alessio, Busatto, Corradi, Djibril, Favero, Giacomelli, Jimenez, Manfredonia, Oviszach, Talarico.

Allenatore: Baldini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Díaz, Leão; Rebić.

A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Adli, Krunić, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Lazetić.

Allenatore: Pioli.