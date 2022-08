Vicenza-Milan, Tomori: “Eccitato per il campionato”, poi il commento su Leao

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine dell’amichevole contro il Vicenza. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo iniziato male ma ci siamo ripresi bene. Sono eccitato per la prima partita di campionato. Il gol? Abbiamo lavorato su calci d’angolo e punizioni e sono felice di aver segnato. Sono felice per il gol ma di più per la vittoria. Non siamo perfetti e possiamo migliorare. Esultanza con Leao? Una ballata americana. Siamo una famiglia e quando vinciamo c’è ancora più entusiasmo”.

Tomori Milan Vincenza

Fikayo Tomori è anche pronto a prolungare la sua avventura in maglia rossonera. Il suo contratto, in scadenza nel 2025, verrà rinnovato e diventerà valido fino al 2027. Per aspettare l’ufficialità ancora servirà del tempo, ma i contatti con l’entourage sono costanti e non c’è alcuna volontà di interrompere il rapporto.

Dopo il suo arrivo dall’Inghilterra Tomori ha scalato le gerarchie fino a diventare titolare inamovibile del Milan di Stefano Pioli. Per la società sarà fondamentale rinnovare il contratto per cercare di aprire un ciclo vincente.