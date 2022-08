(VIDEO) – Berardi furioso dopo Sassuolo-Modena: sfiora la rissa con un tifoso!

Allo stadio ‘Alberto Braglia’ di Modena si è giocati oggi il derby emiliano di Coppa Italia tra i gialloblù ed il Sassuolo, partita che ha visto i padroni di casi imporsi per 3-2, eliminando così un Sassuolo favorito alla vigilia.

Il Modena si qualifica dunque ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente fra Cremonese e Ternana. Il post partita è stato tuttavia caratterizzato anche da uno spiacevole episodio. Protagonista – fuori dal campo – è stato l’attaccante dei neroverdi Domenico Berardi.

Il capitano del Sassuolo, che aveva trasformato il rigore del momentaneo 2-1, dopo l’eliminazione della sua squadra si è reso protagonista anche all’esterno dello stadio. In un video postato su Twitter si vede infatti il ventottenne discutere animatamente con un gruppo di tifosi delusi per la sconfitta e per l’eliminazione.

I toni della discussione si alzano sempre di più, fino a quando Berardi inizia a cercare anche il confronto fisico con un tifoso che lo aveva insultato. Sul posto erano presenti anche diversi agenti delle forze dell’ordine che hanno bloccato lo scatto d’ira del giocatore.

Nel frattempo sono arrivate anche le scuse da parte di Berardi attraverso una storia sul suo profilo Instagram: