Sfuma l’obiettivo per il Milan? Ha avviato i contatti con un altro club!

Quello che fino a qualche settimana fa sembrava essere uno dei maggiori obiettivi di mercato del Milan è sempre più vicino a cambiare maglia.

Si tratta di Hakim Ziyech, inseguito per mesi dai rossoneri fino a quando Maldini e Massara hanno deciso di concentrarsi sul colpo De Ketelaere. L’esterno del Chelsea, adesso, starebbe trattando per il suo ritorno all’Ajax, squadra in cui si era consacrato.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, oggi Ziyech si è incontrato con il direttore del club olandese Klaas-Jan Huntelaar. Sono in corso, dunque, i contatti diretti tra le parti per trovare la giusta soluzione. L’operazione, tuttavia, dipenderebbe dall’eventuale partenza di Antony, su cui è sempre più forte il pressing del Manchester United.

Il Chelsea e lo stesso Tuchel sarebbero pronti a lasciare partire il talento marocchino, alla ricerca di maggiore spazio e fiducia. I Blues sono disposti ad accettare un’offerta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il Milan sembra ormai tagliato definitivamente fuori. Per Ziyech, invece, si prospetta all’orizzonte la possibilità di tornare a “casa”.