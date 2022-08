Ziyech-Milan pista ancora viva? La mossa a sorpresa del Chelsea

Continua la rivoluzione in casa Chelsea. Dopo gli ultimi arrivi di Cucurella, Koulibaly e Chukwuemeka, i Blues – che hanno esordito e vinto 1-0 contro l’Everton ieri sera in Premier League – devono pensare adesso a sfoltire la rosa.

Secondo quanto riportato dalla testata inglese The Athletic, tra i nomi più importanti in uscita ci sarebbero Marcos Alonso, Werner, Sarr e anche Hakim Ziyech.

Ziyech Chelsea Milan

L’esterno marocchino ex Ajax è stato accostato con insistenza al Milan in questa sessione di mercato, soprattutto prima dell’inizio della trattativa con il Club Brugge per portare De Ketelaere in rossonero. Nonostante l’acquisto del giovane belga, tuttavia, non è escluso un suo possibile arrivo.

Maldini e Massara potrebbero infatti tentare il colpo negli ultimi giorni di mercato, ma andrebbe trovato l’accordo con i Blues sulla formula dell’affare: difficilmente il Milan prenderebbe in considerazione un’opzione diversa dal prestito con diritto di riscatto. La necessità del Chelsea di vendere potrebbe però rivelarsi un elemento a favore dei rossoneri.