Milan, il capitano della Dinamo Zagabria carica la squadra: “Domani proveremo a farlo”

Durante la conferenza stampa delle vigilia del match di UEFA Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria, ha rilasciato delle dichiarazioni il capitano dei croati, Arjan Ademi.

Di seguito riportate le sue parole:

“Siamo reduci da una vittoria in campionato e veniamo in casa del Milan consapevoli delle loro qualità: abbiamo giocato benissimo contro il Chelsea, sappiamo della forza del Milan, ma anche della nostra. Daremo tutto. L’atmosfera è ottima, ho parlato con i compagni. È veramente un bell’ambiente e speriamo che domani sia una bella partita“.

Ademi Milan Dinamo

I rossoneri arrivano alla seconda sfida del girone E in cerca di riscatto. Il pareggio maturato nella prima uscita europea ha lasciato l’amaro in bocca un po’ a tutti, specialmente ai sostenitori del Diavolo. Ragion per cui, i Campioni d’Italia avranno l’obbligo di agguantare il successo, raggiungendo quota 4 punti e orientando il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.

Occhio però a sottovalutare la rosa di Ante Cacic che, da Cenerentola del gruppo, è già riuscita a ribaltare i pronostici, battendo a sorpresa il Chelsea di Thomas Tuchel (sconfitta determinate che gli costerà l’esonero). La squadra di Stefano Pioli dovrà ripartire dalle certezze e dalla fame di vittoria che, nella scorsa stagione (in campionato), l’ha contraddistinta dalle altre concorrenti. Solo così potrà puntare a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche al di fuori del confine nazionale.

Elio Granito