Assenza Leao, Messias è sicuro: le parole!

È il momento del big match di giornata. A San Siro le due squadre più in forma del momento, Milan e Napoli, si sfidano per tornare in vetta al campionato.

A pochi minuto dal fischio d’inizio della partita, Junior Messias ha parlato ai microfoni di DAZN. Il giocatore rossonero ha presentato così la gara che attende la sua squadra, soffermandosi in particolare sul grande assente di giornata, Leao:

Messias Leao Milan

“L’assenza di Leao? Noi giochiamo da squadra. Sicuramente Leao è un giocatore forte, uno dei più forti secondo me e ci mancherà, però noi come squadra cerchiamo sempre di fare il massimo, quindi anche quando ci mancano i giocatori cerchiamo di tappare questi buchi con il gioco di squadra“.

Questa sera Messias partirà, almeno inizialmente, dalla panchina: al suo posto Stefano Pioli ha scelto di schierare dal 1′ il jolly Krunic sulla fascia destra, mentre Saelemaekers – confermato dopo l’ottima prestazione in Champions League – agirà sull’out di sinistra. A completare la trequarti rossonera ci sarà ancora una volta De Ketelaere, ancora alla ricerca del primo gol con la maglia del Milan.