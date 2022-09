Sei qui: Home » News » Ultime calciomercato, svolta per il futuro di Bakayoko: torna in Francia?

Il mercato del Milan è stato molto particolare. Dopo aver passato le prime settimane a guardare le altre fare grandi colpi, si è risvegliato alla fine come un centometrista che recupera all’ultimo respiro.

I rossoneri, infatti, hanno chiuso grandi colpi nelle ultime settimane di mercato. In modo particolare, in questi ultimi giorni sono arrivati gli ultimi acquisti sperati per completare la rosa.

Un mercato mirato, studiato, senza strafare e con un solo colpo davvero rumoroso: De Ketelaere. Gli altri per lo più sono giovani sconosciuti, scommesse che Paolo Maldini ha voluto calare.

Per quanto riguarda le cessioni, il Milan non si è mosso molto. Sostanzialmente ha confermato la rosa con cui ha vinto lo Scudetto.

Bakayoko Milan Nizza

L’unico che ha davvero necessità di andarsene è Tiémoué Bakayoko. Il francese è fuori da ogni progetto e medita l’addio da settimane.

Secondo l’Équipe, su di lui è forte ora l’interesse del Nizza. Il centrocampista francese potrebbe sia liberarsi di ogni vincolo con il Milan sia lasciare il Chelsea, squadra che detiene il cartellino, a parametro zero.

La squadra della Costa Azzurra è interessata al classe ‘94, con l’operazione che potrebbe chiudersi nelle ultime ore di mercato.

Leonardo Costigliola