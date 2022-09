Balotelli a sorpresa in diretta: l’ha detto sul Milan

Intervenuto come ospite in diretta a Supertele su DAZN, Mario Balotelli è tornato a parlare del campionato italiano.

SuperMario ha detto la sua su Milan ed Inter, squadre che appartengono al suo passato ma nelle quali – come rivelato – gli piacerebbe tornare anche in futuro:

Balotelli Sion

“Quando penso a Milan e Inter penso che siano due squadre entrambe bellissime. Non ho potuto guardare il derby perché era nello stesso orario in cui giocavamo noi del Sion. San Siro è lo stadio più bello del mondo, senza alcun dubbio. Mi piacerebbe giocare nel Milan. A me il Milan piace, anche l’Inter ci mancherebbe. Penso che queste siano le due migliori squadre in cui un giocatore possa stare, dove un ragazzino può fantasticare. Senza nulla togliere alle altre”

Il nuovo attaccante del Sion ha poi parlato anche del suo rapporto con Mancini e la Nazionale:

“Con Mancini ho sempre avuto un bellissimo rapporto, nessun tipo di rancore. Poi da CT ha fatto le sue scelte e io non posso che rispettarle. La non convocazione contro la Macedonia mi ha fatto male, non per la scelta in sé ma perché da italiano so che avrei potuto aiutare. Se credo ancora alla Nazionale? Io penso a stare tranquillo qui in Svizzera, se poi arriverà anche la possibilità di giocare in Nazionale ben venga, ma non è il mio pensiero fisso. Se me lo meriterò, le porte della Nazionale saranno sempre aperte”.