Bennacer a sorpresa su Kessie: la risposta sul suo addio

Il Milan ha vinto il derby contro l’Inter anche se il gol di Dzeko ha spaventato i rossoneri. Al termine del match, poi, ha parlato sia Rafael Leao, migliore in campo, che Stefano Pioli. Ai microfoni di Sky Sport, poi, ha parlato anche Ismael Bennacer. Ha raccontato dell’addio di Kessie, della Champions e non solo.

Milan Inter Bennacer

“Un giocatore come Franck certo che manca, ma così è il calcio. Quando qualcuno va bisogna fare di tutto per farlo dimenticare. Stiamo facendo bene insieme a Sandro ma possiamo fare ancora meglio. La Champions è un altro livello, altre squadre. Dobbiamo fare di tutto per essere al massimo martedìMagari sul campo sì, sto imparando sempre. Ora è vero che ho preso un po’ più di esperienza. Conosco meglio la squadra, lo staff, i tifosi. Mi sento davvero da Milan. Mi sento meglio ma sto imparando sempre. Penso che il nostro spirito abbia cambiato tante cose, è la nostra forza. Abbiamo tanti giocatori incredibili, ci sentiamo più forti”.