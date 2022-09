Berlusconi: “Ho una speranza sui nuovi proprietari del Milan”, poi il commento sulla situazione San Siro

Silvio Berlusconi è tornato a parlare del Milan. Lo storico ex presidente rossonero, oggi proprietario del Monza, in un’intervista a Telelombardia ha detto la sua su alcuni temi caldi come quello della nuova proprietà:

“Sono stato tifoso del Milan per tutta la vita e lo sono anche adesso: il Milan è sempre nel mio cuore. Oggi mi occupo del Monza, con nostalgia per il passato, però evidenti ragioni mi inducono ad astenermi dall’entrare nelle vicende societarie del Milan. Guardo con grande rispetto alla nuova proprietà e da milanista non posso che sperare che possa condurre il Milan a nuovi grandi successi“

Milan Berlusconi

A proposito della questione legata a San Siro, Berlusconi ha aggiunto:

“San Siro è nel mio cuore, come è nel cuore di tutti i milanisti e milanesi. Qui il mio Milan, e anche l’Inter, hanno scritto pagine fondamentali della storia del calcio italiano. La costruzione di un nuovo stadio è una scelta, ne comprendo le ragioni, può essere importante per il futuro delle due squadre milanesi, però faccio fatica a immaginare che un simbolo dello sport come San Siro possa essere semplicemente abbattuto. Si può e si deve fare di tutto per non disperdere la memoria del nostro calcio, che è un pezzo, direi anche non secondario, dell’identità collettiva di Milano e della Lombardia“.