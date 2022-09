Borghi: “Ibrahimović? Basta uno sguardo da bordocampo per capirlo”

Il derby vinto ieri dal Milan farà discutere ancora per molto. Gli episodi arbitrali e tra le tifoserie, ormai, sono passate, ma i 3 punti conquistati dai rossoneri potrebbero pesare davvero tanto alla lunga.

Quella di ieri è stata una partita anomala, ma che il Milan di pochi anni fa non avrebbe mai portato a casa. E non solo per la qualità dei giocatori in campo, ma anche per la mentalità che i rossoneri hanno da un paio di stagioni a questa parte.

Se il Milan è arrivato a vincere lo Scudetto la scorsa stagione e a giocare queste partite con il giusto mindset è merito della società, di Pioli e anche di Zlatan Ibrahimović. Lo svedese, nonostante le poche partite giocate negli ultimi mesi, è ancora decisivo.

Borghi Ibrahimovic Milan

Il giornalista di DAZN Stefano Borghi, durante Sunday Night Square, ci ha spiegato in che modo: “L’influenza di Ibrahimovic nella rinascita e nella rivoluzione di questo Milan continua ancora adesso. Una figura del genere che anche ti guarda lì da bordocampo, che ti sprona e ti bastona in allenamento, secondo me la senti”.

E questo fatto è evidente: basta uno sguardo, un gesto o poche parole per capire ciò che Ibra vuole comunicare. Tutto questo, sommato al lavoro di staff e dirigenza, ha portato il Milan dov’è ora e dove merita.

Leonardo Costigliola