Cacic: “Abbiamo analizzato il gioco del Milan”, poi il commento su Leao

Durante la conferenza stampa delle vigilia del match di UEFA Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria, Ante Cacic, allenatore della squadra croata, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita di domani.

Di seguito le sue parole:

“Arriviamo qui da primi nel girone. La partita sarà difficile, ma speriamo di ripetere la bella prestazione con il Chelsea. La squadra è pronta, saremo preparati, daremo tutto. Chi più forte tra Milan e Chelsea? Difficile dare una risposta, sono entrambe squadre buone. La differenza è che coi blues noi giocavamo in casa, mentre domani saremo in trasferta. Sicuramente il Milan è un po’ più forte. Leao? Abbiamo analizzato il gioco del Milan e sicuramente faremo di tutto per impedirgli di giocare bene. Sappiamo che il Milan è favorito, ma conosciamo le nostre forze e daremo il massimo“.

I rossoneri arrivano alla seconda sfida del girone E in cerca di riscatto. Il pareggio maturato nella prima uscita europea ha lasciato l’amaro in bocca un po’ a tutti, specialmente ai sostenitori del Diavolo. Ragion per cui, i Campioni d’Italia avranno l’obbligo di agguantare il successo, raggiungendo quota 4 punti e orientando il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.

Elio Granito