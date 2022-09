Calciomercato, colpo del Milan a parametro zero? La notizia dall’Inghilterra

Il calciomercato è appena finito ma le squadre iniziano già a muoversi in ottica futura. Sono infatti diversi i giocatori in scadenza nel 2023 che possono essere appetibili come possibili colpi low cost a gennaio o essere presi a parametro zero per la prossima stagione.

Tra questi, stando a quanto riporta il Sun, il Milan pare aver messo gli occhi sul centrocampista dell’Aston Villa Douglas Luiz.

Già in questa sessione di mercato il brasiliano era stato accostato ai rossoneri come possibile sostituto del partente Franck Kessie, ma le richieste del club inglese superavano il budget stanziato dalla dirigenza per la zona nevralgica del campo.

Il mediano, accostato anche alla Juventus in Serie A, può rappresentare un affare a parametro zero per il futuro. Douglas Luiz ha caratteristiche difensive: è infatti principalmente un incontrista di rottura, ma è anche bravo a concludere da fuori avendo nelle corde un calcio molto potente.

I rossoneri quindi guardano subito al futuro e alle possibili occasioni di mercato che potrebbero presentarsi prossimamente.