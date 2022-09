Calciomercato Milan, assalto dalla Turchia: possibile addio a gennaio

Nonostante sia chiuso da ormai quasi un mese, il calciomercato non dorme mai. Neanche in casa Milan, dove nelle ultime ore, il Galatasaray ha messo gli occhi su Ballo-Tourè. Ballo-Touré giocherà probabilmente da titolare contro l’Empoli per via dell’infortunio di Theo Hernandez; per lui è una chance importantissima visto che finora la sua esperienza in rossonero è stata altamente infelice.

Ballo-Tourè Milan Galatasaray

Pioli lo osserverà attentamente e i prossimi mesi potrebbero esser decisivi per il suo futuro in rossonero anche perché il terzino ha mercato: il Galatasaray potrebbe riprovare l’affondo a gennaio. Ballo-Touré piace tantissimo al tecnico Okan Buruk, ex giocatore anche dell’Inter, ma prima deve cedere Patrick van Aanholt che tra l’altro è uno dei più pagati della rosa. L’olandese è ritenuto fuori dal progetto e se si riuscirà a venderlo allora il club turco procederà con un’offerta ai rossoneri per il trasferimento a titolo definitivo del terzino. Ballo-Tourè ha quindi in mano il proprio destino, starà a lui dimostrare se è un giocatore da Milan o meno.