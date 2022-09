Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per il centrocampista!

Il calciomercato non si ferma mai, nonostante siano passate quasi due settimane dalla chiusura della finestra di mercato estiva, il Milan continua a pensare a come migliorare la propria rosa per riuscire nell’impresa di riconfermarsi Campione d’Italia e cucirsi sulla maglia la seconda stella a fine campionato.

Secondo quanto riportato da Sun, un tabloid britannico, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Douglas Luiz, calciatore brasiliano, centrocampista dell’Aston Villa e della nazionale brasiliana.

Il ragazzo classe’98 è considerato uno dei pezzi pregiati dell’Aston Villa, che ha fatto molta fatica a trattenerlo respingendo gli assalti delle big inglesi, in particolare dell’Arsenal.

Calciomercato Milan DouglasLuiz

I rossoneri però erano interessati al ventiquattrenne già quest’estate e sembrano non voler mollare la presa tanto da essere decisi nel far arrivare il centrocampista a Milano già a gennaio.

Il club milanese, però, non è il solo ad essere interessato al brasiliano, infatti intorno al giovane pare esserci molto interesse e soprattutto molta concorrenza.

Douglas Luiz, infatti, interesserebbe anche ad una diretta concorrente del Milan in Serie A: la Juventus.

Secondo The Express, però, i bianconeri non sarebbero i soli infatti anche il Liverpool avrebbe messo il centrocampista nel mirino.

Tatiana Digirolamo