Calciomercato Milan, Maldini prova a piazzare il colpo: dalla Premier League

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata soltanto da poco più di una settimana, cominciano già a circolare le prime voci relative a potenziali trasferimenti per il mercato di riparazione di gennaio.

Nello specifico, secondo quanto riportato dal giornale inglese The Sun, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero messo nel mirino un calciatore della Premier League per rinforzare il centrocampo rossonero, che ha visto andare via Franck Kessiè, arrivato a scadenza di contratto con il Diavolo.

Calciomercato, Milan, Douglas Luiz

Il giocatore in questione è Douglas Luiz, mediano attualmente in forza all’Aston Villa. Il brasiliano, classe 1998, è stato già accostato, durante l’estate, al club rossonero, ma le alte pretese economiche del club allenato da Steven Gerrard hanno frenato la dirigenza del Milan.

Il centrocampista, però, nonostante sia rimasto nel club inglese, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, che scade il 30 giugno del 2023, e non ha mai nascosto il suo interesse per i rossoneri. Per questo motivo Maldini e Massara potrebbero approfittare di questa situazione per strappare un accordo a cifre ragionevoli in vista del prossimo mercato di riparazione.