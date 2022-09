Calciomercato Milan, notizia a sorpresa: addio vicino!

Dopo essere uscito dal giro dei calciatori con un futuro al Milan, e non essere stato venduto nella sessione estiva di mercato appena conclusa, il soggiorno di Tiemoune Bakayoko a Milano potrebbe essere veramente a capolinea.

Come riportato in esclusiva da Nicolò Schira, infatti, sul calciatore francese ci sarebbe da tempo l’Olympiacos. A far notizia è il fatto che il futuro di Bakayoko potrebbe parlare, invece, inglese. Il club greco ha lo stesso patron del Nottingham Forest, che è interessato al calciatore.

Milan Bakayoko Olympiacos

Dunque nella sessione di calciomercato di gennaio potrebbe tornare forte su di lui il Nottingham. Dopo averlo girato in prestito ai biancorossi, lo potrebbe portare ai piedi del City Ground.

Il francese classe ’94 è approdato al Chelsea per 40 milioni di euro nel lontano 2017, non convincendo mai veramente il Chelsea nella sua permanenza a Londra. Di qui la lista di esilii, inaugurata dal Milan, che spende 5 milioni per il suo prestito nel 2018. Ritorno al Monaco e poi Napoli, per poi stabilirsi nuovamente a Milano, sempre in maglia rossonera.

Il Milan lo ha prelevato con la formula del prestito con obbligo a determinate condizioni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a fine mercato Bakayoko ha anche provato a risolvere il contratto con il Milan, non facendo in tempo a causa del lungo processo burocratico.

Edoardo Crico