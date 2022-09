Calciomercato Milan, novità dell’ultim’ora: notizia su Bakayoko!

Ha destato perplessità ed incertezza fino agli ultimi minuti di mercato il futuro di Tiemoue Bakayoko.

Il centrocampista del Milan, in prestito dal Chelsea fino a giugno del 2023, era in una sorta di limbo tra la scelta di sciogliere anticipatamente il suo contratto con i rossoneri e quella, invece, di proseguire l’avventura a Milano.

Negli ultimi giorni, a tal proposito, era emerso anche il gradimento del Nizza all’estero e quello del Monza in Italia.

Bakayoko Milan Pioli

DECISO IL FUTURO

Mentre i rossoneri si preparano in vista dell’attesissimo derby della Madonnina di sabato contro l’Inter, è arrivata la notizia riguardante proprio il futuro del francese.

Le procedure per la risoluzione anticipata del contratto, visto anche il coinvolgimento del Chelsea, sarebbero state fin troppo lunghe, motivo per cui la partenza di Bakayoko non era per nulla scontata.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il tempo è stato nemico del centrocampista, che resterà dunque al Milan.

Si chiude così un’altra lunga sessione estiva di calciomercato: da adesso in poi i rifelettori saranno puntati solo sulla nuova stagione.

Gabriella Ricci