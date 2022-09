Sei qui: Home » News » Calciomercato, occasioni a parametro zero per il Milan: quali sono i calciatori svincolati

Chiuso il calciomercato, i club potranno imbastire nuove trattative solo a gennaio nella consueta finestra invernale.

Eppure, in casi di estrema necessità, resta aperto il mercato dei calciatori svincolati, che possono rappresentare ottime occasioni per le società.

Da quelli più esperti o reduci da lunghi infortuni a quelli vogliosi di rilancio, passando per i giovani in cerca di una squadra pronta a scommettere su di loro: la lista dei parametri zero quest’anno è davvero molto lunga.

I NOMI

Nel lungo elenco di svincolati messi a disposizione dal mercato ce ne sono tanti che potrebbero fare al caso di Maldini e Massara, che possono guardarsi intorno e riempire il proprio taccuino.

Mercato Svincolati Milan

Tra i nomi spiccano senza ombra di dubbio quelli di Grillitsch, a lungo inseguito dalla Fiorentina per il centrocampo, Denayer, 27enne difensore ex Lione e titolare della nazionale belga, e Zagadou, ex Borussia Dortmund già accostato all’Inter nelle scorse settimane.

Sulle fasce non può passare inosservato l’ex Real Madrid Marcelo, ma anche Serge Aurier o Sidibé, in passato accostato al Napoli.

Non bisogna dimenticare, poi, giocatori di estrema qualità come Barkley, ex Chelsea, Juan Mata, che ha lasciato il Manchester United, e il brasiliano Willian, oltre al 33enne Diego Costa.

Ultimi, ma non per importanza, sono quelli che conoscono già bene il nostro campionato: è il caso di Ilicic, che ha rescisso con l’Atalanta, Simone Zaza e gli ex Napoli Ghoulam e Malcuit.

Per evenienze, occasioni e scommesse per il futuro, l’albo degli svincolati ne ha davvero per tutti.

Gabriella Ricci