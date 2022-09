Milan-RedBird, c’è la svolta: è successo oggi!

Il Milan da pochi giorni è diventato di proprietà di RedBird, il fondo americano gestito da Gerry Cardinale. Una notizia, però, era piombata in casa rossonera. L’ex socio di minoranza nella gestione del Milan, Blue Skye, avrebbe voluto bloccare la cessione del club meneghino a Cardinale.

Stando, però, a quanto riportato dall’ANSA, la società lussemburghese, nell’udienza odierna al Tribunale di Milano, ha rinunciato al ricorso che aveva presentato per bloccare la vendita del Milan a RedBird.

Cardinale Maldini Milan

Dall’udienza emerge che la decisione sia stata presa poiché Blue Skye ha preso atto che la compravendita è già stata perfezionata a fine agosto e non è possibile agire tramite un ricorso di questo tipo.

Un’ottima notizia per i tifosi rossoneri, che adesso potranno vivere sogni tranquilli e concentrarsi solo su quelle che sono le questioni di campo. Il Milan, infatti, domani sera è impegnato in Champions League contro la Dinamo Zagabria, una gara non semplice per gli uomini di Stefano Pioli.

Vittorio Assenza