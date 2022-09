Champions League, Salisburgo-Milan affidata all’arbitro Jovanovic!

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione della Champions League. Dopo la vittoria del Derby in cui i rossoneri hanno dimostrato di essere in grande forma, il Milan si appresta ad affrontare il Salisburgo sulle ali dell’entusiasmo. I rossoneri domani faranno l’ultima sessione d’allenamento a Milanello per poi partire verso l’Austria nel pomeriggio. Alle 19 ci sarà la conferenza stampa di mister Pioli.

Nel frattempo, la UEFA ha comunicato tutte le designazioni arbitrali per questa prima giornata dei gironi.

Arbitro Jovanovic Milan

Il fischietto di Salisburgo-Milan è affidato all’arbitro serbo Jovanovic. Per lui si tratterà della settima direzione ufficiale in Champions League. Nessun precedente con il Milan.

La terna arbitrale sarà completata dagli assistenti Uroš Stojković e Milan Mihajlović. Quarto uomo Novak Simović. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, AVAR il francese Benoît Millot.

Questa le probabili formazioni:

SALISBURGO (4-3-3): Manti; Ulmer, Wober, Dedic, Bernardo; Kameri, Seiwald, Sucic; Diarra, Okafor, Sesko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud