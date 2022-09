Clausola ridotta di 350 milioni, può lasciare il Barcellona: occasione per il Milan?

Ousmane Dembele può liberarsi a parametro zero la prossima stagione. Come riporta ‘Sport’, infatti, dai 500 milioni del precedente contratto, la clausola rescissoria è scesa addirittura a 100. Non solo, perché il 50% di questa clausola rimarrebbe addirittura nelle casse del club ‘acquirente’. In altre parole la spesa sarebbe solo di 50 milioni di euro per un giocatore che in questi mesi ha fatto vedere di poter raggiungere livelli altissimi.

Un vero e proprio affare sia per chi deciderà di puntare su di lui, sia per il calciatore che può liberarsi abbastanza facilmente e sia per il Barcellona, che invece di incassare zero potrà almeno dare un po’ di respiro alle proprio casse.

Il calciatore francese, protagonista fin qui di un ottimo inizio di stagione con il Barcellona, potrebbe presto diventare un nuovo obiettivo di Maldini e Massara, ancora alla ricerca di un esterno destro che possa dare qualità alla manovra offensiva.

I tifosi rossoneri iniziano già a sognare una doppia fascia composta da Dembelè e Rafael Leao, con il nuovo acquisto De Ketelaere a completare la trequarti. Al momento pura utopia, considerando la grossa concorrenza che ci sarà per il francese, ma sicuramente una pista più percorribile per il Milan.