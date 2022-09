“Contro tutti”, Leao espulso: il messaggio a sorpresa per i tifosi del Milan! (FOTO)

Nonostante una gara macchiata dall’espulsione, Rafael Leao ha voluto mandare un messaggio forte ai tifosi del Milan, manifestando tutta la sua felicità per la vittoria. Per come si era messo il match, serviva una prova di forza da parte di tutti i suoi compagni per raggiungere il risultato.

Secondo il talento portoghese, lo spirito di squadra oggi è stato determinante. Del resto, non era facile rimettere la partita sui binari giusti giocando in dieci contro undici.

Questa la traduzione del Tweet:

“Contro tutto e tutti, lo spirito di squadra è stato finora la nostra più grande forza e oggi dimostriamo ancora una volta di cosa è fatto questo gruppo, nonostante la mia espulsione non ci siamo arresi e continuiamo alla ricerca della vittoria!”.

Leao a causa dell’espulsione sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato. A San Siro però non arriverà una squadra qualunque: il Milan infatti affronterà il Napoli di Spalletti e, sfortunatamente, dovrà farlo senza il suo giocatore con più talento.