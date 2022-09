Maldini svela: “Non avremmo preso De Ketelaere se avessimo comprato lui!”

Charles De Ketelaere è l’acquisto che, attualmente, ha riscontrato maggiori difficoltà nell’entrare nei meccanismi della squadra. Niente di cui preoccuparsi, però, poiché il salto dal campionato belga è un passo importante per qualsiasi calciatore.

La qualità balistica, a tratti, De Ketelaere l’ha mostrata in campo. Queste le parole di Paolo Maldini, che ha parlato del classe 2001 ai microfoni della Gazzetta dello Sport durante il Festival Dello Sport: “A dire la verità, noi abbiamo provato a prendere Botman. In quel caso, per la trequarti avremmo virato su un prestito. L’idea era non prendere giocatori medi, noi dobbiamo prendere giocatori di grandissima prospettiva e Charles è uno di loro”.

De Ketelaere Maldini Milan

Infine, Maldini continua: “Dobbiamo aspettarlo ma abbiamo pochissimi dubbi su di lui. E’ forte da tanti punti di vista, è 1.92, è forte di gambe, è forte di testa, ha caratteristiche di altissimo livello”.

Non avere fretta, lavorare molto e il momento arriverà: i presupposti perfetti della ricetta per far crescere nel miglior modo le giovani promesse e il Milan la usa da quando il tandem Massara–Maldini si è insediato nella società.

Edoardo Crico