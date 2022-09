Designazioni arbitrali, sarà Chiffi a dirigere Milan-Inter!

Sabato alle ore 18 sarà il derby di Milano a ritagliarsi la scena. Non è mai una partita come le altre. Negli ultimi anni le polemiche nei confronti dei direttori di gara non sono mancate.

In mattinata l’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni arbitrali in vista della prossima, importantissima, giornata di Serie A.

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Milan-Inter. Per lui si tratta della quarta partita stagionale, la seconda in Serie A dopo Spezia-Empoli.

Milan Inter Chiffi

Al VAR ci sarà Di Paolo, AVAR Paganessi . Gli assistenti saranno Meli e Pretti, quarto uomo Marcenaro.

Per l’arbitro 34enne si tratta del primo derby di Milano della carriera. Non sarà facile gestire una partita del genere, ma Chiffi dovrà dimostrarsi all’altezza.

Il Milan arriva a questa sfida dopo la prestazione sottotono contro il Sassuolo. L’Inter invece ha superato facilmente l’insidia Cremonese, non accusando particolarmente l’assenza di Lukaku.

Chissà chi sarà ad aggiudicarsi il 177esimo derby della Madonnina in Serie A.