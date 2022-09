Sei qui: Home » News » Dida su Maignan: “Può farlo con il Milan, proprio come me!”

Tra passato, presente e futuro. Nelson Dida che parla di Mike Maignan è un contenuto che sicuramente non lascia indifferenti i tifosi rossoneri, ai quali i due portieroni sopra citati hanno regalato mille emozioni. Il brasiliano, che nei primi anni duemila ha difeso la porta del Diavolo, ha parlato del suo erede in occasione della Partita del cuore. Di seguito le sue parole:

“Sapevamo che Mike aveva potenzialità importanti, ultimamente è cresciuto tanto. Spero possa continuare in questo modo, sicuramente ha le capacità per diventare un grandissimo portiere. Può difendere la maglia rossonera con il cuore, proprio come ho fatto io”.

“Secondo me può fare la differenza anche con la nazionale francese. Da quando è arrivato a Milano non ha mai smesso di crescere, il derby è stata un po’ la consacrazione“.

Su De Ketelaere e il paragone con Kakà: “È presto, deve prima abituarsi a questo calcio. Un po’ si assomigliano, ma è difficile fare paragoni con uno che ha dimostrato sin da subito di essere un gran calciatore“.

