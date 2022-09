Dopo Krunic è pronto il rinnovo di un altro milanista: la notizia

Giornata di rinnovi in casa Milan. Dopo il prolungamento di contratto di Rade Krunic è pronto anche quello di Sandro Tonali. Il classe 2000, tifoso milanista sin da bambino, vuole continuare la sua avventura in rossonero ancora per tanti anni, diventando una bandiera del club.

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio il centrocampista di Sant’Angelo Lodigiano ha trovato l’accordo con il Milan per un rinnovo di contratto di cinque anni, ovvero fino al 2027.

I NUMERI CON IL MILAN

Classe 2000, Sandro Tonali è ormai diventato uno dei perni fondamentali del Milan nonostante la giovane età. Con i rossoneri ha fin qui raccolto 87 presenze, 5 gol totali (tutti in Serie A) e 4 assist.

Non solo i bonus, però: Tonali si è preso la mediana del Milan con personalità e qualità dopo un anno – il primo in rossonero – non semplicissimo. Anche la società se n’è accorta e dunque per lui arriva il giusto premio: un rinnovo per altri cinque anni che lo legherà ai rossoneri.