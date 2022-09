Giroud, inizio top con il Milan: possibile ricompensa per l’attaccante

Il grande inizio di stagione del Milan vede Olivier Giroud come uno dei protagonisti principali. Il centravanti, classe 1986, pare stia vivendo una seconda giovinezza a Milano: sintomo, anche questo, di una squadra che funziona e all’interno della quale non è difficile esaltarsi. Dopo lo scudetto dello scorso anno, e gli 11 gol decisivi ai fini della vittoria finale, l’attaccante francese è ripartito ancora meglio: 3 reti in 6 partite di campionato, fra cui quelli pesantissimi di ieri sera e del derby contro l’Inter.

Giroud Francia convocati

Oltre ai gol, sempre in primo piano quando si analizza la stagione di un centravanti, Giroud si sta facendo notare per la partecipazione costante al gioco ed una condizione fisica che pare quella dei tempi migliori. È per questo che Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, sta pensando a lui per le ultime amichevoli prima del Mondiale.

Giroud, campione del mondo nel 2018 con la nazionale transalpina, potrebbe dunque guadagnarsi un posto. L’indiscrezione è stata lanciata da Telefoot, secondo cui nei prossimi giorni Deschamps scioglierà tutti i dubbi rendendo nota la lista dei convocati.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI