Sei qui: Home » News » Giroud rivela: “Ci è successo sul 2-1! Deluso per un motivo”

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria per 3-1 contro la Dinamo Zagabria. Grazie a questo risultato, i rossoneri si portano momentaneamente in vetta alla classifica del girone E, in attesa di Chelsea-Salisburgo alle ore 21.

Queste le sue parole:

Giroud Milan Dinamo Zagabria

SUL MATCH: “Sul 2-1 non eravamo molto sereni. Abbiamo sfruttato il punto ottenuto a Salisburgo e oggi volevamo vincere con il nostro gioco. Forse potevamo fare più gol con più precisione, però siamo molto contenti. Non era una partita facile“.

SULLA CHAMPIONS: “La Champions è la competizione più bella. Il nostro obiettivo è finire questo girone in vetta”.

SU MILAN-NAPOLI: “Io voglio sempre giocare ed aiutare la squadra, mi sono sentito bene oggi. Un pochino deluso per essere uscito dal campo ma ho capito che il mister l’ha fatto solo per farmi riposare. Il calcio è la mia passione, voglio giocare sempre”.

SUL CAMMINO EUROPEO: “Siamo alla seconda partita, 4 punti, stiamo facendo bene. Serenità, calma e fiducia. Vediamo fra un po'”.