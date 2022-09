Giroud si esalta all’intervallo: “Siamo forti”, poi spiega il motivo!

Si è chiuso da pochi minuti il primo tempo a Marassi tra Milan e Sampdoria.

Prima frazione a tinte puramente rossonere, con la squadra di Pioli che ha trovato il vantaggio dopo pochi minuti ed ha condotto agevolmente il primo tempo con anche un goal annullato a Charles De Ketelaere, va sottolineata però anche la traversa blucerchiata di Filip Djuricic.

All’intervallo Olivier Giroud ha concesso una breve intervista ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato del tempo appena concluso ed ha esaltato la sua squadra.

Queste le parole dell’attaccante francese:

“La palla l’ho vista all’ultimo momento ed ho provato a calciarla in quel modo, abbiamo cominciato bene. Peccato potevamo fare il secondo gol, peccato per Charles. Però non concediamo troppo. Siamo forti.”

I rossoneri spingono e i doriani sembrano quasi alle corde.

Staremo a vedere se la squadra di Pioli avrà la forza di chiudere la partita nel corso della seconda frazione di gioco.

Da segnalare un Rafael Leao molto spumeggiante sulla fascia sinistra e il duo Pobega- Tonali sugli scudi a centrocampo.

Andrea Mariotti