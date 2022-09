Sei qui: Home » News » Il ds del Torino Vagnati rivela: “Ci abbiamo provato per un giocatore del Milan!”

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, oggi ha rilasciato diverse dichiarazioni in conferenza stampa, parlando degli affari mancati e non dell’ultima sessione di mercato. Tra queste, si è espresso anche in merito alla volontà della dirigenza granata di acquistare ancora una volta dal Milan il centrocampista classe 1999, Tommaso Pobega.

Le sue parole:

“Ritorno di Pobega al Torino? Per Pobega non avevamo il riscatto fissato e il Milan non ha voluto parlare nemmeno di un acquisto definitivo. Ci abbiamo provato”.

La conferma dell’attuale ds del club di Urbano Cairo conferma quanto il Milan voglia puntare sul giocatore, che sarà impiegato spesso da Pioli in questa stagione. Di sicuro però il ragazzo dovrà lavorare tanto per migliorare e trovare la sua giusta dimensione, poiché nelle prime gare di questa stagione è apparso a tratti spaesato e fuori posizione, ricevendo anche qualche critica dai tifosi.

Oltre a lui i rossoneri potranno avere a disposizione anche Bennacer e Tonali, titolari imprescindibili di questa squadra, e il neo acquisto Aster Vranckx, arrivato dal Wolfsbrug in prestito con diritto di riscatto. Voglia di puntare sui giovani, rispecchiando perfettamente la filosofia del club.