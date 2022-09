Sei qui: Home » Copertina » Il giornalista non ha dubbi: “Il Milan lo farà anche in Europa!”

Il Milan di inizio stagione è partito sugli scudi, mantenendo un buon ritmo in campionato, con l’ultima grande vittoria nel derby contro l’Inter, ed è riuscita a conquistare un punto fondamentale nella prima gara di Champions League fuori casa (contro il Salisburgo).

Ad elogiare la squadra rossonera ci pensa Luca Marchetti. Il giornalista ha parlato a TMW Radio soffermandosi sul momento del Diavolo e su ciò che potrà essere.

Getty Images, Milan

Le parole

“Il Milan ha fatto una scelta molto lineare, ha sfruttato l’occasione Origi a parametro zero ma per il resto ha preso solamente giovani puntando quasi tutto il suo budget su De Ketelaere. Ha mantenuto la stessa filosofia, ha messo dentro un solo titolare e ha fatto in modo che si ampliasse la rosa delle alternative a disposizione di Pioli con la stessa filosofia, ovvero giovani e bravi”.

“I rossoneri sono stati decisamente meglio dell’Inter fino al 3-1, poi ha avuto una grande reazione di nervi la squadra di Inzaghi. Si è visto però un Milan dominante, e lo sarà anche in Europa. Non cambierà la sua filosofia, giocherà così anche in Champions e ha chance di passare il turno, al contrario dello scorso anno”.