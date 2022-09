Il mondo aspetta Milan-Inter: il numero di paesi collegati!

Quello di sabato non sarà un derby come gli altri. Con un San Siro totalmente sold out, ad attendere le due squadre ci sarà un clima di fuoco. Attesi ben 75 mila spettatori. Esaurito anche lo speciale “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi.

Saranno tantissimi inoltre i tifosi provenienti dall’estero: ben 10 mila i supporter attesi, con più di 145 nazionalità diverse.

Milan Inter Numeri

Anche la tribuna stampa è piena, con oltre 150 giornalisti accreditati e 29 fotografi di diverse nazionalità.

Ad assistere la partita ci saranno più di 150 paesi, dall’Indonesia al Giappone, da Trinidad e Tobago al Brasile, fino ad arrivare in Cina, Australia e Canada. Per permettere una migliore visione dell’evento, oltre alle 20 telecamere posizionate all’interno dello stadio, ci sarà anche un drone speciale per vivere tutte l’emozioni del pre partita e una Spider Cam, una speciale telecamera che inquadra il campo, “volando” sopra lo stadio e gli spettatori.

Sale l’attesa dunque. Tutto il mondo aspetta un evento del genere.