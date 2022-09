Infortunio Maignan, i numeri del Milan senza il portiere francese

Nella partita di ieri sera tra Francia e Austria Mike Maignan è dovuto uscire a causa di un problema al polpaccio.

Come annunciato da Deschamps, CT della nazionale francese, il portiere non potrà esserci per l’impegno contro la Danimarca, per questo motivo tornerà a Milano prima della fine della sosta.

C’è molto timore da parte dei tifosi rossoneri, infatti ”Magic Mike” sarebbe il terzo titolare infortunato in poco tempo durante la sosta delle nazionali.

Inoltre Maignan si è dimostrato un portiere sempre più incisivo e in grado di dare una direzione netta alle partite grazie alle sue parate.

Infortunio Maignan Milan

Già l’anno scorso il portiere aveva saltato 6 partite di campionato tra ottobre e novembre in seguito ad una lesione al polso.

La squadra rossonera è riuscita comunque a vincere 4 partite e nelle restanti gare 1 pareggio e una sconfitta con la Fiorentina.

Da segnalare però il dato dei goal subiti in quelle partite, infatti il Milan in sei partite senza Maignan ha subito 10 goal, di cui 4 nella sconfitta a Firenze e ha collezionato solo una rete inviolata contro il Torino.

Giacomo Pio Impastato