Insidia Chelsea per Leao, la posizione del Milan!

Il Milan ha chiuso altri due colpi in entrata, Malick Thiaw per la difesa e Aster Vranckx per il centrocampo e dopo gli acquisiti dei vari Divock Origi, Charles De Ketelaere e Yacine Adli per il reparto offensivo, mister Pioli può considerarsi più che soddisfatto per il mercato condotto da Paolo Maldini e Frederic Massara.

Non è tutto, però, visto che sarebbe molto vicino anche Dest, dal Barcellona, visto l’infortunio occorso ad Alessandro Florenzi e la sola disponibilità di capitan Davide Calabria per la corsia destra.

Nel frattempo, i rossoneri, oltre al mercato in entrata devono pensare anche a quello in uscita e, soprattutto, cercare di blindare i propri big.

I fari sono puntati, in questo caso, su Rafael Leao.

Getty Images, Rafael Leao

lnfatti, il Chelsea continua ad insistere per lui e sarebbe disposto ad investire molti soldi per convincerlo a trasferirsi a Londra.

A quanto pare, però, non succederà, nonostante i media inglesi avevano parlato di una possibilità last-minute per il trasferimento dell’ex Lille in Premier League.

Nessuna apertura dal Milan, anzi, i rossoneri non vedono l’ora di poter iniziare la trattativa per il prolungamento del contratto, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.