Inzaghi così sulla lotta scudetto: l’ha detto in conferenza!

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del derby tra Milan e Inter. Alcune delle sue parole più importanti in ottica match:

Il derby può essere deciso dai duelli individuali?

I duelli saranno molto importanti, la partita significa tanto. La squadra arriva bene, ha recuperato bene dal match di martedì e andremo a fare una partita importante.

La formazione sarà simile a quella del derby vinto 3-0?

La scorsa stagione abbiamo giocato quattro derby, tutti equilibrati e giocati bene. Bisogna giocare con personalità e saranno importanti oltre agli episodi anche i duelli. Bisognerà avere cattiveria perché sono partite molto sentite.

Milan più forte dell’anno scorso?

Questo lo dirà il campo. Come ho detto prima la società ha lavorato bene e abbiamo fatto un mercato intelligente con l’arrivo di giocatori più giovani e di esperienza che daranno una mano.

L’Inter ha un punto in più del Milan ma ha ricevuto tante critiche. Hai sentito qualcosa che non ti è piaciuto?

L’ho detto alla fine del match con la Cremonese, una sconfitta nostra fa sempre notizia. Siamo secondi in classifica e so che possiamo migliorare di partita in partita perché abbiamo giocatori di struttura importante. Sarà un tour de force da qui a Novembre.

Inter

Come sta Bastoni? Giocherà Dzeko o Correa?

Mancano l’allenamento di oggi e di domani. Bastoni non stava al 100% prima della Cremonese per una febbre. In questi due giorni ha avuto ancora un’indisposizione, oggi tornerà ad allenarsi in gruppo e dovrò decidere. Senza Lukaku saranno in tre davanti. Dovrò scegliere il partner di Lautaro. Correa ha giocato molto bene, Dzeko ha fatto un grande lavoro, mi dispiace non abbia segnato. Per le corsie esterne devo scegliere, spero Bastoni sia arruolabile. Saremo 19 di movimento più 3 portieri.

Chi vede meglio nella lotta Scudetto?

Le squadre si sono rinforzate tutte. Abbiamo visto quanto è difficile vincere tutte le partite, anche quello considerate facili e scontate. Siamo tutte squadre con l’obiettivo di vincere, ma alla fine solo una potrà farlo.