Milan-Juve alla nona, i bianconeri dovranno fare a meno di un titolarissimo!

Il Milan questa sera aspetta il Napoli a San Siro: match scudetto tra quelle che, visto e considerato l’andamento di Inter e Juve, sono le due principali candidate alla vittoria finale del campionato. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rafael Leao: al suo posto, con ogni probabilità, agirà Krunic. Insieme al bosniaco, sulla trequarti, Saelemaekers e De Ketelaere a supportare l’unica punta Giroud. Detto dunque che le attenzioni del Milan sono concentrate tutte sul match di questa sera, non si può non buttare un occhio al big match della nona giornata contro la Juve. Una Juve in nettissima difficoltà che, con ogni probabilità, dovrà fare di Angel Di Maria per almeno due giornate.

Juve Milan Di Maria

L’argentino è stato espulso sul finale del primo tempo contro il Monza: una reazione violenta ai danni di Izzo che, secondo il commentatore tecnico arbitrale Luca Marelli, gli costerà una squalifica di due giornate. Se la previsione fosse rispettata, il fantasista argentino salterà dunque la sfida contro il Diavolo.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI