“Theo Hernandez è il migliore in quel ruolo!”: l’elogio dell’ex rossonero

Miols Kerkez è da poco diventato un nuovo calciatore dell’AZ Alkmaar passando a titolo definitivo dal Milan per 2 milioni di euro.

L’ex calciatore del Milan parla così della sua esperienza in rossonero ai microfoni di TuttomercatoWeb: “(Theo Hernandez) è il migliore in quel ruolo, è il mio preferito. In ogni allenamento l’ho osservato con grande attenzione, ho imparato tutto ciò che potevo. Da lui e non solo: il Milan ha tanti big ed è stato un onore aver fatto parte della famiglia rossonera”.

Kerkez Milan Ungheria

Il terzino ungherese può ricoprire tutti i ruoli della zona di campo sinistra. Da poco è finito al centro dell’attenzione dopo le ottime prestazioni in campionato e nazionale. In Olanda sono 7 le presenze condite da 1 gol, mentre in Nations League, Kerzek sta stupendo per prestazioni convincenti. Il classe 2003 di novembre dovrebbe partire anche titolare contro l‘Italia nel match di questa sera delle 20:45.

Nel contratto di cessione non è stata inserita alcuna clausola di recompra da parte del Milan, che dal canto suo ha piazzato una plusvalenza: 200 mila euro la cifra d’acquisto (dal Gyor, club ungherese) e rivenduto a 10 volte tanto nel complesso.

Edoardo Crico