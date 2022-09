Kessié già via dal Barcellona? C’è la notizia

Che il Barcellona sia in una situazione finanziaria disastrosa, non è certamente una notizia dell’ultimo minuto. I blaugrana, hanno faticato a tesserare i nuovi acquisti, con il rischio di lasciare a Jules Koundé il suo destino in mano. Il francese, infatti, avrebbe potuto firmare con un qualsiasi altro club, se gli spagnoli non fossero riusciti a tesserarlo entro il tempo limite.

Per i blaugrana non è una situazione semplice. Stando a quanto riportato da Sport, infatti, il Barcellona dovrà far quadrare i conti e, la prossima estate, potrebbero partire numerosi giocatori.

Franck Kessie Barcellona

Su Jordi Alba potrebbe fiondarsi nuovamente l’Inter, mentre Memphis Depay interessava a Juventus e Chelsea. Anche Frenkie De Jong e Gerard Piqué sono stati messi sul mercato. Per l’olandese, la destinazione più probabile è l’Inghilterra.

Anche Franck Kessie potrebbe fare le valigie. L’ivoriano, pochi mesi fa, ha scelto di non rinnovare con il Milan per partire alla volta della Spagna. Solo 118 minuti giocati in partite ufficiali. Il centrocampista blaugrana gradirebbe un prestito in Serie A, con lo stipendio pagato dagli spagnoli. Chissà che Paolo Maldini e Ricky Massara non tornino alla carica.

Vittorio Assenza