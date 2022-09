Sostituto Leao, Pioli cambia ruolo ad un top player rossonero in vista del Napoli

La squalifica di Rafael Leao, rimediata nello scorso match di Serie A contro la Sampdoria, costerà al talento portoghese la difficile gara casalinga contro il Napoli. Partita importante in ottica consapevolezza ma che, ovviamente, non risulterà decisiva per l’andamento del campionato. Ad ogni modo, Stefano Pioli dovrà sopperire all’assenza del numero 17, trovando una soluzione offensiva adatta per scardinare la resistenza partenopea.

Ragion per cui, l’allenatore emiliano potrebbe avanzare la posizione di Theo Hernandez che, per caratteristiche potrebbe rappresentare un bel grattacapo per la retroguardia azzurra. Il terzino francese è stato utilizzato, nel corso di questa stagione, per ben 615′, risultando finora il calciatore di movimento più impiegato.

Leao Theo Napoli

Una soluzione tattica che intriga e non poco l’ex tecnico di Fiorentina ed Inter, data l’imprevedibilità del numero 19 rossonero. L’indiziato, al momento, sembrerebbe lui: ciò comporterebbe l’inserimento nell’undici titolare di Fodé Ballo-Touré o del neo arrivato Sergino Dest, nel ruolo di terzino sinistro.

Questa possibilità escluderebbe dunque l’impiego dal 1′ di Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Yacine Adli.

Elio Granito