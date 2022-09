L’ex Milan sicuro: “Pioli ha a disposizione uno dei giocatori più forti d’Europa”

Daniele Daino, ex terzino destro del Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha commentato il ruolo interpretato da Theo Hernandez nel Milan di Stefano Pioli. Le sue parole:

“Theo interpreta il suo ruolo come pochi. È lui a decidere se giocare esternamente o internamente. In precampionato già tendeva ad occupare la zona centrale e nelle ultime settimane sta accentuando questa tendenza. È un giocatore che sta diventando totale e in questo momento è uno dei terzini sinistri più forti d’Europa, se non del Mondo. Sulla fascia lui e Leao rappresentano un’eccellenza incredibile, quando puntano diventano incontenibili”.

Theo, Derby

Il calciatore francese, arrivato nell’estate del 2019 dal Real Madrid, ha rinnovato negli scorsi mesi legandosi ai colori rossoneri fino al 2027. Dai 20 milioni come prezzo d’acquisto, adesso il suo valore è alle stelle. Il Milan se lo gode e grazie all’intesa con Leao può vantare di una delle fasce sinistre più forti d’Europa. Nelle prime 5 gare di questo campionato il calciatore ha realizzato un solo gol, senza nessun assist.