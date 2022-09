”Parlai con Maldini, ma rifiutati il Milan”: il retroscena di mercato

Lazar Samardzic ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport in cui ha svelato un retroscena di mercato che lo stava portando al Milan.

“Venimmo a Milano con tutta la famiglia. Parlammo con Paolo Maldini, ma non me la sono sentita di fare un’esperienza in una grande città in quel momento. Il Barcellona venne a casa mia, invece. Con Patrick Kluivert. Ma scelsi il Lipsia, era a un’ora da casa. Ed è stata una buona scelta”.