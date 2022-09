Milan-Chelsea, importante novità per i tifosi: il comunicato

Mercoledì il Milan scenderà in campo a San Siro contro la Dinamo Zagabria per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Nonostante questo, però, i tifosi sono già in fermento per la super sfida dell’11 ottobre contro il Chelsea, a San Siro. Proprio oggi è la società rossonera ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in cui annuncia che a partire da domani sarà aperta la vendita dei biglietti per la partita contro i Blues:

Milan Champions League

“Il prossimo 11 ottobre alle 21.00 San Siro ospiterà una nuova serata di Champions League e il Milan sfiderà il Chelsea nella 4° giornata del Gruppo E. Sarà il secondo confronto a Milano tra le due squadre, l’unico precedente risale alla stagione 1999/00 e si è concluso sull’1-1 con il vantaggio milanista di Bierhoff e il pareggio ospite firmato da Wise.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Chelsea sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:

dalle 12.00 di martedì 13 settembre alle 23.59 di mercoledì 14 settembre, gli abbonati al campionato 22/23 possono comprare due biglietti.

la vendita libera prenderà il via giovedì 15 settembre alle ore 12.00 e rimarrà aperta fino ad esaurimento biglietti.

PREZZI E PROMOZIONI

Il costo dei biglietti per Milan-Chelsea parte da 49€.

CLUB 1899

Anche per Milan-Chelsea è attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili solo su singleticket.acmilan.com. Saranno cinque i pacchetti disponibili, con il servizio che sarà attivo sia nel pre che nel post-partita, con location esterne ed interne allo stadio“.