Clima di tensione per Milan-Dinamo: denunciati i tifosi croati

La partita di ieri ha permesso al Milan di tornare a vincere a San Siro in Champions League dopo 9 anni di lunga attesa. Archiviata la questione campo, era particolarmente importante garantire la sicurezza allo stadio. A questo proposito sono stati liberati il secondo anello verde e parte del primo.

Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, il Gruppo Operativo Sicurezza aveva definito la gara ad alto rischio a causa dell’arrivo di 4mila tifosi ospiti. Di questi, alcuni erano stati accompagnati in Questura prima della gara per essere identificati, mentre altri sono stati denunciati per svariati motivi. Addirittura sui social sono presenti immagini di un gruppo in marcia verso lo stadio con simboli nazisti.

Milan Dinamo denunce

A questo clima già poco piacevole e rilassato, si sono aggiunte le aggressioni. Infatti, due tifosi croati sono stati colpiti con coltelli da persone incappucciate nei pressi dello stadio. Uno dei due, ferito al gluteo, è finito in codice verde all’ospedale.

La “partita” degli spettatori ha dato questo esito: diciannove i daspo di un anno verso altrettanti tifosi ospiti e uno di due anni per un croato trovato con sette coltelli.

Leonardo Costigliola