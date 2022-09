Verso Milan-Dinamo, rebus trequartista: Pioli ha il suo favorito

Oggi alle ore 18:45 il Milan scenderà in campo per affrontare la Dinamo Zagabria nella gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023.

Davanti ad uno Stadio San Siro gremito i rossoneri proveranno ad ottenere il primo successo nella competizione, dopo il pareggio maturato in Austria nella sfida con il Salisburgo.

Brahim Diaz Milan

Mister Stefano Pioli è alle prese con i soliti dubbi di formazione e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ballottaggio più acceso sarebbe quello sullo trequarti campo. Ruolo in cui si contendono una maglia da titolare De Ketelaere e Brahim Diaz.

Il tecnico parmense sembrerebbe intenzionato a schierare dal primo minuto il fantasista spagnolo, schierando invece il belga a gara in corso, dando vita ad una vera e propria staffetta. In attacco invece pochi i dubbi, con la presenza del solo Olivier Giroud sarà lui il centravanti. Pochi dubbi anche su Rafael Leao il quale sarà assente nel prossimo match di Serie A.