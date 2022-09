Milan-Dinamo Zagabria: Pioli a caccia dello scatto europeo per crescere ancora

Il Milan campione d’Italia e primo in classifica in Serie A va a caccia dei primi tre punti in Champions League. Mercoledì alle 18h45 Stefano Pioli, demiurgo del nuovo ciclo rossonero, ha di fronte un nuovo esame europeo, da non fallire per dimostrare che la crescita della sua squadra è costante e che idee e progetti spesso sono più importanti delle figurine del mercato. Il Milan ha vinto uno Scudetto con una squadra giovane, con un gruppo solido guidato da alcune pedine di esperienza e carisma.La ricettaha funzionato e non è stata cambiata nemmeno in estate quando qualcuno chiedeva colpi in serie e nomi altisonanti, invece sono arrivati, oltre a Origi colpo ancora tutto da scoprire a causa dei guai fisici, ragazzi che puntano a fare lo stesso percorso dei vari Tonali, Leao e Bennacer. Si chiamano Thiaw, Dest ,Vranckx e De Ketelaere, hanno al massimo 21 anni e Maldini e Massara li hanno consegnati a Pioli per dare nuova linfa al ciclo Milan.

Un ciclo che in Italia ha dimostrato di essere vincente e a cui adesso si chiede una conferma europea. La sfida con la Dinamo Zagabria è già un crocevia importante perché le gerarchie del girone non sono più chiare come dopo il sorteggio e una vittoria potrebbe proiettare Giroud e compagni in testa al Gruppo. Servono i tre punti dopo il pari di Salisburgo e San Siro potrà dare una mano. Nello stadio amico il Milan in questa stagione ha solo vinto portando il proprio score interno a sei vittorie di fila e a tredici risultati consecutivi.

L’urlo del Meazza servirà ma non basterà, in campo dovrà andare la versione migliore della squadra di Pioli perché la Dinamo Zagabria non è assolutamente avversario da prendere sotto gamba. La vittoria sul Chelsea 1-0 non è stata frutto del caso, i croati sono primi nel proprio campionato con otto vittorie, un pareggio e già dieci punti di vantaggio sulla seconda. In Europa poi, prima di sgambettare Tuchel, hanno battuto nei preliminari Bodo Glimt e Ludogorets senza troppi problemi. Pericolo pubblico numero uno è ovviamente il centravanti Orsic, già sette gol in stagione e giustiziere dei Blues.

Dopo il mini turnover di sabato contro la Sampdoria, Pioli dovrebbe schierare tutti i titolari: tornano Tomori in difesa e Bennacer a centrocampo, possible nuova chance per Dest a destra, in attacco ci sarà sicuramente Leão, squalificato in campionato, con Diaz e Saelemakers che si giocano le altre due maglie sulla trequarti con De Ketelaere e Messias. Il centravanti sarà ancora Giroud, l’uomo dei gol pesanti e l’unico rimasto a poter ricoprire quella posizione in campo visto che Origi e Ibrahimovic sono ai box, insieme a Rebic. L’unica buona notizia dall’infermeria è il recupero di Krunic.