Milan, senti l’ex tecnico: “Dest è un bel colpo di mercato, vi spiego tutti i ruoli in cui può giocare”

Sergino Dest è l’ultimo acquisto del mercato del Milan, il primo della gestione RedBird.

Il ragazzo classe 2000 è è un calciatore statunitense, attuale difensore del Milan, in prestito dal Barcellona.

Il club rossonero ha concluso la trattiva per il giovane il 1º settembre 2022, durante l’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, Dest è stato ceduto in prestito annuale al Milan, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. In questo modo, è diventato il secondo giocatore statunitense nella storia dei rossoneri, dopo Oguchi Onyewu.

A commentare l’arrivo del terzino americano al Milan è stato Gery Vink, ex allenatore di Sergino Dest nelle giovanili dell’Ajax, che ha rilasciato delle dichiarazioni a gazzetta.it:

Milan GeryVink Dest

“Il Milan ha piazzato un bel colpo. Dest è uno dei terzini più tecnici in circolazione, un classe Duemila dall’ottimo dribbling che copre tutta la fascia e arriva sul fondo con continuità. Era così anche a 15 anni. A volte lo facevo giocare in mezzo, con il numero 10. Sotto la mia gestione ha giocato ovunque: centrale difensivo, mezzala, seconda punta, trequartista. Nei vari tornei in giro per l’Europa lui era quello che rubava l’occhio, anche più di Justin Kluivert o Sven Botman. Peccato per quel caratterino…”.

Tatiana Digirolamo