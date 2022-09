Milan, parla il giornalista: il retroscena su Leao

Ivan Zazzaroni ha rilasciato un commento personale per il Corriere dello Sport in vista della giornata di Serie A che avrà inizio oggi alle 15 e che vedrà il Milan impegnato nel derby di Milano.

Proprio per quanto riguarda il Milan ha voluto commentare le dichiarazioni di Stefano Pioli per quanto riguarda la trattativa Leao-Chelsea.

“Qualcosa Stefano ha rischiato: Leao non è partito esclusivamente perché Tuchel non se l’è sentita di far spendere ai nuovi proprietari del Chelsea 160 milioni per un solo attaccante (il Milan l’avrebbe ceduto a 120, ai quali si sarebbero dovuti aggiungere i 40, tasse incluse, destinati allo Sporting Lisbona)”.

Da una parte quindi vediamo mister Stefano Pioli più che convinto che Rafael Leao sarebbe rimasto a Milano anche con un’offerta superiore rispetto a quella formulata dalla squadra di Londra, dall’altra parte l’indiscrezione lanciata dal giornalista italiano fa presagire che sia stato il Chelsea a non voler continuare, complici anche le numerose spese impiegate per gli altri ruoli in questa sessione estiva.

Milan giornalista retroscena

CHI È IVAN ZAZZARONI?

Ivan Zazzaroni è un giornalista, conduttore televisivo, opinionista e ballerino italiano.

Dal 2018 è il direttore del Corriere dello Sport – Stadio.

Giacomo Pio Impastato