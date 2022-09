Ibrahimovic: “Smetterò quando succederà”

Zlatan Ibrahimovic in quel di Milano, in zona Porta Nuova, ha presentato la sua seconda capsule collection ”Black on Black”, una collezione ristretta creata in collaborazione con gli stilisti Dean e Dan Caten. Una linea di abiti con il suo nome “IBRA” scritto in grande.

Il centravanti del Milan ha poi rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, lasciando spunti mai banali.

Milan Zlatan Ibrahimovic

Queste le sue parolensul ritorno in campo:

“Lavoro tutti i giorni per tornare. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza. Al momento ci vuole pazienza, questa è la chiave ora”.

Boban alla Gazzetta ha detto che sarebbe meglio smettere. Sbaglia?

“Questo dipende. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto…”.

Sul Milan di oggi:

“Sì, siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina”.

Su Charles De Ketelaere

“De Ketelaere è un top, lo dico io. Dovete solo dargli un po’ di tempo per crescere”.